ULTIM'ORA - Favasuli rientra a Napoli dalla Nazionale U21: «Valutazione medica» Favasuli sottoposto a valutazione medica: la notizia diffusa dalla Nazionale U21

Gli Azzurrini dell'Italia U21 scono al lavoro in vista di Italia-Polonia, ultima e decisiva partita delle qualificazioni per provare a vincere il girone e qualificarsi direttamente all’Europeo. La Nazionale Under 21 è rientrata la scorsa notte al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove si allenerà per i prossimi due giorni.

L'appuntamento, infatti, è per lunedì allo stadio Adriatico di Pescara, con calcio d’inizio alle ore 18.15 (diretta Rai 2). Brutte notizie, però, arrivano dalla Nazionale per Massimiliano Allegri: Costantino Favasuli rientra a Napoli dopo esser stato sottoposto a valutazione medica.

Favasuli rientra a Napoli: le ultime

Il calciatore del Napoli, quindi, rientra nel capoluogo campano dove verrà approfondita la situazione dallo staff medico del club alla ripresa degli allenamenti.

Di seguito quanto si legge nel comunicato ufficiale dell'Italia U21:

Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini