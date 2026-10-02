Vomero, l'alba alla Certosa di San Martino: torna la Passeggiata dei Monaci Sabato 3 ottobre, alle prime luci del mattino torna la Passeggiata dei Monaci a San Martino

Un'apertura straordinaria che immerge cittadini e turisti in un'atmosfera inedita ed incantata. Sabato 3 ottobre, alle prime luci dell'alba, precisamente alle 6:00, torna la Passeggiata dei Monaci tra architettura, paesaggio e silenzio. Un percorso suggestivo, accompagnati dalla musica dal vivo del Quartetto di Napoli: da Luis Gianneo a Giuseppe Martucci, fino alle suggestioni d’oltreoceano del Quartetto “Americano” di Antonín Dvorák.

Un modo per scoprire una Napoli silenziosa, avvolta dalla luce del primo mattino. Il momento più atteso del cammino è chiaramente quello delle 7:01: quando il Sole sorgerà dietro il Vesuvio. Uno spettacolo incantevole per chi prenderà parte a questa passeggiata.

Passeggiata dei Monaci: l'alba a San Martino

Un momento prima che Napoli si accenda e venga avvolta dalla frenesia di tutti i giorni. Sabato 3 ottobre la Certosa di San Martino ed il panorama sul golfo dall'alto del Vomero attendono turisti e cittadini ad un orario inedito. Il cammino inizierà alle ore 6:00 e la partecipazione è limitata ad 80 persone.

Per partecipare, infatti, è necessario acquistare il biglietto al prezzo di €15 sul sito museiitaliani o in loco durante gli orari di apertura ufficiali della Certosa di San Martino.