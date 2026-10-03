Soldi e gioielli in auto: un arresto e tre denunciati E' accaduto lungo l'asse Caivano-Casoria

I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per ricettazione e resistenza un 19enne già noto alle forze dell’ordine di Marcianise.

Denunciati, per ricettazione, altre 3 persone: un 17enne di Procida, una 51enne e un 55enne di Marcianise.

I carabinieri hanno notato i 4 a bordo di un’auto e li hanno seguiti fino a Casoria. All’altezza di un centro commerciale i militari fermano l’auto a via San Salvatore. A quel punto il 19enne oppone resistenza e con non poche difficoltà viene bloccato.

Perquisiti, vengono trovati in possesso di diversi gioielli e di 3mila euro in contanti. Merce e denaro sono stati sequestrai. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Caivano che stanno verificando se ci siano stati furti o truffe nella zona.