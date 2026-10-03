IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Niente intervallo

L'ultima proposta del vulcanico presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stata quella di ridurre, se non addirittura abolire, l'intervallo nelle partite di calcio. La ragione è presto detta. Se vuoi davvero creare passione - io dico dipendenza - per un prodotto audiovisivo nelle future genenerazioni, non devi mai interromperlo.
Oppure farlo per il minor tempo possibile. In caso contrario il nostro tifoso in erba se ne andrà a giocare alla PlayStation, a guardare o, peggio, a fare filmati per TikTok, e a interrogare ChatGPT.
La soluzione però sarebbe peggio del male e il Napoli si ritroverebbe con una ventina di infortunati a settimana.