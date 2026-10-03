Trovato ferito in strada a Caivano: morto 61enne, era un operaio edile I carabinieri non escludono che possa essersi trattato di un incidente sul lavoro

Non ce l'ha fatta l'operaio 61enne che, nel pomeriggio di ieri, era stato trasportato in gravi condizioni nell'ospedale San Giuliano, a Giugliano in Campania e poi trasferito all'ospedale del Mare di Napoli. La salma è stata posta sotto sequestro, al fine di consentire l'autopsia. I carabinieri di Caivano, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica della vicenda, non escludono - tra le varie ipotesi - che possa essersi trattato di un incidente sul lavoro. L'uomo (C.L., le sue iniziali) era un operaio edile.

I militari erano intervenuti ieri pomeriggio nell’ospedale San Giuliano in quanto, poco prima, il personale del 118 aveva accompagnato in codice rosso nel pronto soccorso il 61enne. L'operaio, originario di Orta di Atella, aveva riporta lesioni da politrauma.

Era stato trovato in stato di incoscienza verso le 15 a Caivano in via Fossa del Lupo snc. La vittima era stata poi trasferita nell’ospedale del Mare dove era stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. In giornata il decesso. Ora saranno le indagini a chiarire le cause della lesioni.