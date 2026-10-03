A Bacoli 40 bambini frequenteranno gratis l’asilo nido comunale Inaugurato istituto dedicato a Giancarlo Siani. Il Sindaco Della Ragione: «Così aiutiamo le famiglie»

«È gratuito! Abbiamo inaugurato l’anno scolastico dell’asilo nido comunale “Giancarlo Siani”. Un orgoglio per la città. Saranno quaranta i bimbi di Bacoli che frequenteranno gratuitamente la scuola», così il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Dell Ragione. Un istituto intitolato alla memoria del giovane giornalista ucciso dalla camorra. «Affinché sia ricordato, per sempre. La struttura sarà ancora più bella, con nuovi arredi e tanti servizi a favore dei più piccoli».

L’amministrazione comunale di Bacoli annuncia che entro fine anno saranno pronti altri due asili nidi comunali: a via Cuma ed a via Guardascione. «Potremmo accogliere più di 110 bimbe e bimbi. Ed assicurare nuove opportunità di lavoro», ha dichiarato il Sindaco.

Asili nido anche per Monte di Procida e Pozzuoli

«Ma c’è di più. Una volta soddisfatte le istanze di tutte le famiglie bacolesi che ne faranno richiesta, apriremo la possibilità di iscriversi ai nostri asili nido anche alle famiglie dei comuni limitrofi: Monte di Procida e Pozzuoli. Affinché questo presidio di cultura, crescita e legalità diventi sempre più un polo virtuoso per i Campi Flegrei», ha detto Della Ragione. L’obiettivo è quello di avvicinare ed unire sempre più i Campi Flegrei.

Inaugurato l’asilo nido comunale di Bacoli con Paolo Siani

L’istituto è stato intitolato a Giancarlo Siani, giovane giornalista ucciso dalla camorra: presente anche Paolo Siani all’evento inaugurale. «Ringrazio di vero cuore Paolo Siani, medico ed onorevole, fratello di Giancarlo e amico della nostra città, che non ha fatto mancare la sua presenza anche oggi: proponendo nuovi percorsi didattici che mettere in campo insieme per i bambini. Voglio ringraziare la ditta Amira che continua a credere nel nostro territorio e ad assicurare un servizio di grande qualità che è molto richiesto dalle nostre famiglie. Vedere che il settore pubblico diventa un simbolo di efficienza non può che inorgoglire tutti noi. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco e l’assessora Cinzia Massa per il lavoro fatto al fine di raggiungere questo risultato. Senza ritardi».