Calcio violento, scontri tra tifosi di Gragnano e San Sebastiano al Vesuvio Due persone sono rimaste ferite, indagini in corso dei carabinieri

Questo pomeriggio, presso lo stadio comunale di Santa Maria La Carità si è disputato l’incontro di calcio valevole per il campionato di Promozione tra il Gragnano e il San Sebastiano al Vesuvio.

La vittoria è andata al San Sebastiano. Al termine dell’incontro, però, la situazione è diventata incandescente: c’è stato, infatti, uno scontro tra tifosi locali e ospiti. Le tensioni si sono verificate prima sugli spalti per poi proseguire anche all'esterno dello stadio.

Due persone in fase di identificazione hanno subito lesioni durante gli scontri ma, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

Indagini e accertamenti a cura dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia che sono ora al lavoro per provare a identificare i facinorosi che, prima all'interno dello stadio e poi all'esterno, si sono resi protagonisti dei disordini.