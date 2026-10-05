Pozzuoli: servizio straordinario di controllo del territorio Ecco il bilancio dell'attività svolta dalla polizia

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli ed in particolare ad Arco Felice e in Largo Palazzine.

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione di personale della polizia locale, hanno identificato complessivamente 133 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllato 39 veicoli, di cui di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e due a fermo amministrativo, contestato 5 violazioni del codice della strada e ritirato due carte di circolazione. Infine, sono state controllate 13 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.