Crispano, sorpresi con droga e munizioni: arrestati In manette un 42enne e un 19enne

La polizia ha arrestato, un 42enne e un 19enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni. Quest’ultimo è stato, anche arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, hanno notato un via vai di persone che entravano e uscivano da un appartamento a Crispano.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati nell’appartamento, dove hanno sorpreso i due. In quei frangenti, il 19enne, alla loro vista, ha aggredito gli operatori finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

Inoltre, all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso di circa 45 grammi, 14 munizioni cal. 7.65, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, 350 euro e un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) al quale erano collegate 4 telecamere che inquadravano la pubblica via.