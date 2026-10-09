A Ponticelli il grande jazz e Roberta Gamberini: l'evento del 17 ottobre 2 nomination ai Grammy Awards, collaborazioni con Hancock e Brubeck: Roberta Gambarini a Ponticelli

Una delle voci più acclamate e raffinate del panorama jazzistico mondiale incontra i giovani talenti del territorio per una serata nel segno della grande musica. Sabato 17 ottobre 2026 (ore 19.00), l’Auditorium dell’Istituto ‘Sannino-De Cillis’ (Via Angelo Camillo de Meis, 243 – Ponticelli - Napoli) ospiterà “Jazz Big Band Classics”, concerto che vedrà protagonista la grande cantante Roberta Gambarini affiancata dalla Big Band San Pietro a Majella, diretta da Alessia Stellato.

Roberta Gamberini a Ponticelli: le info sul 17 ottobre

Candidata due volte ai Grammy Awards e acclamata dalla critica internazionale – compresa la consacrazione sul DownBeat tra i migliori talenti vocali del mondo – Roberta Gambarini vanta un percorso artistico leggendario che l’ha vista collaborare negli Stati Uniti e nei festival più prestigiosi del pianeta con giganti della storia del jazz come Herbie Hancock, Hank Jones, Dave Brubeck, Clark Terry, James Moody e la Dizzy Gillespie All-Star Big Band. La sua straordinaria estensione vocale, unita a un’impeccabile padronanza dello scat e a un timbro caldo e profondo, rende ogni sua esibizione un’esperienza emotiva unica.

Nel concerto napoletano, la classe e l’eleganza di Roberta Gambarini dialogheranno con l’energia, la potenza e la ricchezza timbrica della Big Band del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, in una scaletta pensata per celebrare ed esaltare i capolavori senza tempo della storia del jazz.

L'appuntamento rientra nella rassegna multidisciplinare “Affabulazione”, promossa e sostenuta dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo), finalizzata alla valorizzazione culturale e sociale delle periferie e dei centri polifunzionali urbani.

L'evento è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/jazz-big-band-classics-tickets-2002584117002).