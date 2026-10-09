A Ponticelli il grande jazz e Roberta Gamberini: l'evento del 17 ottobre

2 nomination ai Grammy Awards, collaborazioni con Hancock e Brubeck: Roberta Gambarini a Ponticelli

a ponticelli il grande jazz e roberta gamberini l evento del 17 ottobre

Sabato 17 ottobre 2026, l’Auditorium Sannino-De Cillis ospita l’evento “Jazz Big Band Classics” nell’ambito del progetto “Affabulazione” promosso dal Comune di Napoli. Roberta Gambarini sarà protagonista di un concerto da non perdere

Napoli.  

Una delle voci più acclamate e raffinate del panorama jazzistico mondiale incontra i giovani talenti del territorio per una serata nel segno della grande musica. Sabato 17 ottobre 2026 (ore 19.00), l’Auditorium dell’Istituto ‘Sannino-De Cillis’ (Via Angelo Camillo de Meis, 243 – Ponticelli - Napoli) ospiterà “Jazz Big Band Classics”, concerto che vedrà protagonista la grande cantante Roberta Gambarini affiancata dalla Big Band San Pietro a Majella, diretta da Alessia Stellato.

Roberta Gamberini a Ponticelli: le info sul 17 ottobre

Candidata due volte ai Grammy Awards e acclamata dalla critica internazionale – compresa la consacrazione sul DownBeat tra i migliori talenti vocali del mondo – Roberta Gambarini vanta un percorso artistico leggendario che l’ha vista collaborare negli Stati Uniti e nei festival più prestigiosi del pianeta con giganti della storia del jazz come Herbie Hancock, Hank Jones, Dave Brubeck, Clark Terry, James Moody e la Dizzy Gillespie All-Star Big Band. La sua straordinaria estensione vocale, unita a un’impeccabile padronanza dello scat e a un timbro caldo e profondo, rende ogni sua esibizione un’esperienza emotiva unica.

Nel concerto napoletano, la classe e l’eleganza di Roberta Gambarini dialogheranno con l’energia, la potenza e la ricchezza timbrica della Big Band del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, in una scaletta pensata per celebrare ed esaltare i capolavori senza tempo della storia del jazz.

L'appuntamento rientra nella rassegna multidisciplinare “Affabulazione”, promossa e sostenuta dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo), finalizzata alla valorizzazione culturale e sociale delle periferie e dei centri polifunzionali urbani.

L'evento è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/jazz-big-band-classics-tickets-2002584117002).

 

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