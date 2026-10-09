Pianura: non si fermano all'alt e vengono arrestati dalla polizia In manette due 21enni

La polizia ha arrestato due 21enni, di cui uno per fuga pericolosa e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’altro per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sartania, hanno notato i predetti a bordo di un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta. Alla vista degli operatori, il conducente ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Gli agenti hanno quindi intrapreso un lungo inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto sul raccordo perimetrale della Tangenziale di Napoli, in direzione Vomero-Pianura, all’altezza dell’uscita Soccavo, dopo aver impattato contro la volante, è stato bloccato.

Il passeggero, invece, a seguito dell’impatto, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori, non senza difficoltà. Per tali motivi, entrambi gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.