Pozzuoli: ruba il cellulare alla sua compagna e viene arrestato Un 47enne in manette per furto con strappo

La polizia ha arrestato un 47enne, per furto con strappo. Lo stesso è stato, denunciato per maltrattamenti in famiglia.

I fatti: una donna si è recata negli uffici di polizia del commissariato di Pozzuoli per denunciare il furto del proprio telefono cellulare. La stessa ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava a Pozzuoli, era stata avvicinata dal suo compagno che, dopo averla aggredita fisicamente, le aveva strappato dalle mani il suo cellulare, dandosi poi alla fuga.

Gli agenti, a seguito di un’attività d’indagine lampo, hanno rintracciato e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso del cellulare sottratto, che è stato successivamente restituito alla legittima proprietaria.