Napoli, Vasto: ruba all’interno di un parcheggio e danneggia l’auto di servizio La polizia arresta un 22enne

La polizia ha arrestato un 22enne per rapina impropria e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Benedetto Brin, all’interno del parcheggio Brin, per la segnalazione di un uomo intento a rubare all’interno di un’autovettura.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato il giovane mentre si stava allontanando e lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un cellulare.

In quei frangenti, gli operatori sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza, il quale ha riferito di aver sorpreso il 22enne all’interno di un veicolo in sosta, mentre era intento ad asportare il telefono. Accortosi di essere stato scoperto, il giovane gli aveva lanciato contro un estintore.

Una volta all’interno dell’auto di servizio, l'uomo ha iniziato a dare in escandescenza sferrando calci e pugni contro il finestrino del veicolo, danneggiandolo. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.