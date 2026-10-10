Brusciano: carabinieri arrestano due pusher Parte della droga, era nascosta negli slip di uno dei due.

I carabinieri della stazione di Brusciano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due persone, di 21 e 25 anni.

L’agitazione mostrata durante un controllo alla circolazione ha spinto i militari a perquisire i due giovani. Nelle loro tasche 11 dosi di cocaina, 2 di hashish e 3 di marijuana. E ancora, materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente e 525 euro in contante ritenuto provento illecito.

Parte della droga, era nascosta negli slip di uno dei due. Entrambi sono finiti in manette e poi ai domiciliari, in attesa di giudizio.