Controlli dei carabinieri a Caivano: 23 contravvenzioni al codice della strada Nel bilancio anche un arresto

Identificate 134 persone, controllate 87 veicoli e elevate 23 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 13 mila euro.

Nel bilancio anche un arresto, in manette un 60enne già noto alle forze dell’ordine. Un via vai sospetto dall’abitazione dell’uomo ha insospettito i militari. All'interno troveranno una dose di cocaina, materiale per il confezionamento, un sistema di video sorveglianza e 165 euro in contante ritenuto provento illecito. Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.



I controlli sono proseguiti a Crispano insieme ai carabinieri del Nil. Due le attività commerciali ispezionate.

Denunciato il titolare di un locale per un lavoratore in nero, la mancata visita medica dei dipendenti e l’omessa formazione dei lavoratori. Per lui anche una sanzione di 28 mila euro e la sospensione dell’attività.

Controllato anche un bar in via provinciale Fratta- Crispano. Anche in questo caso, l'imprenditore dovrà rispondere di omessa visita medica per i dipendenti e violazione di strumenti di controllo dei lavoratori.