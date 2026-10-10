Napoli: movida a San Ferdinando e parcheggiatori abusivi Controlli nella zona dei "baretti" di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati San Ferdinando e Poggioreale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Locale e dell’ASL NA 1 Centro, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno indentificato 51 soggetti, di cui 18 con precedenti di polizia e due denunciati poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e per l’inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), cui erano sottoposti.

Ancora, durante l’attività, sono state controllate 9 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e due esercizi commerciali sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1.000 euro.