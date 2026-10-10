Poggioreale: sorpreso con 1,5 kg di droga e migliaia di euro in contanti La polizia arresta un 46enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare per contrastare il fenomeno della detenzione e del traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne, con precedenti specifici di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vesuvio, all’angolo con via Marino da Caramanico, hanno controllato un’auto con a bordo il soggetto in questione, rinvenendo, sotto il sedile lato guida, un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altre 3 buste contenenti la medesima sostanza del peso complessivo di 80 grammi, un’altra busta di ketamina del peso di circa 250 grammi, 2 bilancini di precisione, un cucchiaino intriso di sostanza stupefacente e 46.660 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.