Maltempo a Napoli: crolla pino secolare al Cardarelli

L’impatto sul suolo dei violenti temporali di queste ore ha provocato il crollo all’interno del Cardarelli di un pino secolare presente in corrispondenza di una delle uscite dell’ospedale.
La direzione del Cardarelli rende noto di aver prontamente messo in sicurezza l’area con il proprio ufficio tecnico e di aver garantito la normale viabilità all’interno dell’ospedale con l’ausilio della vigilanza interna. Sono in corso le operazioni di rimozione dell’albero, alto diversi metri.
Il parco del Cardarelli si sviluppa su una superficie di 250mila mq e conta al suo interno oltre 400 alberi, molti dei quali secolari, destinatari di una manutenzione regolare e certosina, che si avvale anche della consulenza di una figura specializzata in botanica.