Controlli a Castellammare di Stabia: sequestrata droga e una pistola Detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti

La polizia e nello specifico gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e dell’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno identificato 147 soggetti, di cui 38 con precedenti di polizia ed uno sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, controllato 71 veicoli e 2 esercizi commerciali.

Infine, sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 105 grammi di hashish, una pistola Smith & Wesson calibro 38 e 5 cartucce del medesimo calibro.