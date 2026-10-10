Passeggeri infastiditi in aeroporto durante il check-in: arrestato un 41enne L'immediato intervento della polizia a Capodochino

La polizia ha arrestato un 41enne per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della polizia di frontiera aerea dell'aeroporto di Capodichino sono stati avvicinati dalla responsabile di una società aeroportuale, la quale, indicando il 41enne, ha raccontato agli operatori che lo stesso non poteva essere ammesso a bordo di un volo, poiché aveva infastidito alcuni passeggeri in attesa del check-in e si trovava in evidente stato di alterazione psico-fisica.

In quei frangenti, l'uomo ha proseguito nella sua condotta violenta, proferendo parole minacciose sia nei confronti del personale in servizio presso lo scalo aeroportuale che dei poliziotti.

Gli operatori hanno quindi tentato di riportare l'uomo alla calma, tuttavia, lo stesso si è avvicinato ad un altro banco del check-in e, dopo essersi scagliato contro un divisorio in plexiglass, ha tentato di aggredire un’altra operatrice aeroportuale, finché non è stato bloccato e arrestato dagli agenti, non senza difficoltà.