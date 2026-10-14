Napoli, Cardito: sorpreso con la droga: la polizia arresta un 29enne Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 29enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Afragola, hanno notato a bordo di un’autovettura l'uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un’altra persona.

In quei frangenti, il 29enne, accortosi della presenza degli operatori, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo, ma è stato prontamente raggiunto e trovato in possesso di due involucri di cocaina e 115 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.