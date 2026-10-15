Casamarciano: carabinieri sequestrano una cava calcarea da 260mila metri quadri Sequestrati anche 10 macchine tra escavatori e camion

A Casamarciano i carabinieri del nucleo informativo del gruppo di Castello di Cisterna insieme ai militari della stazione di Tufino e al personale dell’ufficio del "Miniere, torbiere e risorse geotermiche" della Regione Campania hanno ispezionato una cava calcarea colpita da un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Avellino e dalla revoca della autorizzazione unica ambientale (Aua) da parte del comune di Casamarciano.

I militari hanno accertato che l’attività dell’estrazione proseguisse. Denunciato il legale rappresentante dell’azienda aggiudicataria della gara per la gestione del sito comunale, l’estrazione e la commercializzazione del marmo.

La cava, di 260mila metri quadrati, é stata sequestrata. Sequestrati anche 10 macchine tra escavatori e camion. Per l’azienda anche la revoca dell’autorizzazione estrattiva