Torna la protesta delle tende all'Università: "Napoli, quanto ci costi" La mobilitazione degli studenti contro il caro-affitti

Tornano le tende degli studenti davanti all'università Federico II di Napoli per dire basta al caro affitti. Il presidio dell'Udu è attivo da ieri e ha come slogan "Napoli quanto ci costi". La protesta prosegue in via Rodinò, davanti al Dipartimento di Scienze Politiche, dove gli studenti hanno montato le tende.

IL SOSTEGNO DEI GIOVANI DEMOCRATICI DELLA CAMPANIA

La mobilitazione è sostenuta anche dai Giovani democratici della Campania, che sono presenti al fianco dell'Udu perché, spiegano, il diritto allo studio passa anche dal diritto alla casa. Il vicesegretario regionale Vincenzo Rocco, responsabile Università e diritto all'abitare, e il segretario regionale Lorenzo Raso denunciano che a Napoli una stanza può arrivare a costare anche 700 euro al mese, spesso con contratti irregolari e in condizioni abitative non dignitose.

LA RICHIESTA AL GOVERNO: RISPOSTE STRUTTURALI

I Giovani democratici chiedono al Governo Meloni risposte strutturali: più risorse per le residenze universitarie e per il diritto allo studio, e misure concrete contro il caro affitti. "Se un giovane non può permettersi un affitto, non è realmente libero di scegliere dove studiare e quale futuro costruire", sostengono Rocco e Raso. Per i due esponenti, senza il diritto alla casa il diritto al futuro resta soltanto una promessa.