Bacoli-Varcaturo: sfugge al controllo ma alla fine viene trovato Carabinieri arrestano 40enne

Servizio anti droga per i carabinieri della stazione di Bacoli che hanno arrestato un 40enne, napoletano già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era fuggito al controllo dei carabinieri a Bacoli mentre cedeva delle dosi di droga ad alcuni clienti.

I militari, avviate le indagini, sono riusciti a rintracciare il 40enne in un appartamento di Varcaturo. Rinvenuti e sequestrati 750 grammi di cocaina, 31 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish. Trovato anche un libro mastro per l’attività illecita. L’uomo è stato trasferito in carcere