Palma Campania: tre ragazze in auto e la fuga dopo l'alt Una maggiorenne e due minorenni denunciate

Ha appena compiuto 19 anni bordo della sua Opel corsa se ne va in giro per le strade di Palma Campania in compagnia delle sue amiche. Una ha 15 anni mentre l’altra 16.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola notano quell’auto e decidono di fermarla. L’Alt non viene rispettato. Inizia così una sorta di strano inseguimento: l’Opel più volte finge di accostare per poi ripartire. La “giostra” termina dopo circa 1 km. L’auto viene fermata.

Durante le fasi di identificazione, la conducente e la 15enne insultano più volte i carabinieri mentre la 16enne fornisce delle false generalità.

Dagli accertamenti è emerso che la 19enne non aveva mai conseguito la patente mentre il veicolo – ora definitivamente sequestrato - era già stato sottoposto al sequestro amministrativo.

Le tre ragazze sono state denunciate. Per la maggiorenne anche sanzioni al codice della strada. Le minorenni sono state affidate ai genitori.