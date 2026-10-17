Venezia-Napoli, rivoluzione in campo per Allegri? Le ultime sulla formazione Il Corriere dello Sport anticipa cinque cambi per Massimiliano Allegri

Il Napoli scenderà in campo oggi alle 15:00 contro il Venezia in trasferta. Una gara che assume un valore importante nel percorso degli azzurri, reduci da quattro sconfitte in otto partite in questo avvio di stagione. Massimiliano Allegri ha presentato la gara nella giornata di ieri in conferenza stampa, anticipando delle riflessioni su alcuni cambi in formazione.

«Lucca dal 1' minuto? Le valutazioni finali le farò dopo l'allenamento di oggi. Hojlund ha giocato tante partite, quindi magari avrà bisogno di un po' di riposo. Lucca è entrato bene in Spagna, ha avuto alcune situazioni favorevoli: è un giocatore che ha delle qualità importanti e credo che possa dare il suo apporto in termini di gol», queste le parole dell'allenatore del Napoli.

Venezia-Napoli: le ultime sulle scelte di Allegri

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe fare cinque cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro il Villarreal in Champions League. Tra i pali è atteso il ritorno di Alex Meret, in vantaggio rispetto al compagno di reparto sceso in campo in Spagna. Novità anche a completare il comparto difensivo, con l'esordio stagionale di Sam Beukema, insieme a Rrahmani e Badiashile.

Doppio play con Lobotka e Gilmour, riposo per Kevin De Bruyne: sulle corsie esterne Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. Davanti il Napoli dovrebbe disporre alle spalle di Lorenzo Lucca - in favore su Hojlund - McTominay e Giovane. 3-4-2-1 per Massimiliano Allegri.

Come scende in campo il Venezia?

Per il Venezia, invece, dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con il nuovo tecnico Davide Nicola. Stankovic tra i pali con il terzetto difensivo composto da Moreno, Juan Jesus e Halhal. A centrocampo Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm e Sagrado, mentre in attacco ci saranno Adams e Yeboah.