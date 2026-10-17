Campo Largo, Simeone: "Rete civica a sostegno di Conte" Il consigliere regionale: "Le primarie siano motore di partecipazione"

Un appello ad aprirsi al territorio, superare le steccate dei partiti e trasformare le primarie in un vero momento di democrazia diffusa. È la proposta lanciata dal consigliere regionale Nino Simeone, che sceglie di schierarsi apertamente al fianco di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle nell’ambito del progetto del Campo Largo.

Per Simeone, la costruzione di un'alternativa di governo solida e credibile non può prescindere da un coinvolgimento diretto della società civile: cittadini, associazioni, professionisti e amministratori locali.

La proposta: una rete civica aperta alla società civile

Alla base dell'iniziativa di Simeone c'è la volontà di creare una rete civica diffusa che affianchi il Movimento 5 Stelle e le altre forze della coalizione di centrosinistra.

«È necessario favorire una partecipazione ampia e libera dalle appartenenze di partito, mettendo in campo idee, competenze ed energie. La mia scelta è Giuseppe Conte, con il quale condivido la visione e molte delle battaglie del M5S: dall’attenzione ai bisogni delle persone alla giustizia sociale e alla tutela delle fasce più deboli.»

L'obiettivo dichiarato è intercettare l'astensionismo e dare spazio a chi intende contribuire con idee e competenze senza necessariamente iscriversi a una tessera di partito.

Primarie trasparenti e in piazze neutrali

Un punto centrale dell'intervento del consigliere riguarda l'organizzazione logistica delle consultazioni primarie. Per garantire un'affluenza reale e spontanea, Simeone sottolinea l'importanza dei luoghi in cui i cittadini saranno chiamati a votare:

Gazebo e spazi pubblici: Privilegiare piazze, mercati e punti di ascolto aperti a tutti.

Neutralità dei luoghi: Evitare strutture o sedi percepite come "di parte" o riconducibili a singoli esponenti politici.

Massima accessibilità: Garantire un clima neutrale per favorire la partecipazione anche di chi si sente lontano dalle dinamiche di partito.

«Le primarie devono essere un momento di apertura e confronto, non un’occasione che rischi di limitare la partecipazione popolare», conclude Simeone, auspicando una mobilitazione capace di trasformare il Campo Largo in un laboratorio politico partecipato e radicato nel territorio.