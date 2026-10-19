Spinge un uomo, lo rapina e scappa: la polizia intercetta e arresta un 32enne E' successo al corso Umberto I ad Avellino

La polizia ha arrestato un 32enne, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato il giovane che, dopo aver spinto un uomo, si era impossessato del suo cellulare per poi darsi alla fuga in direzione di Porta Nolana.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, il 32enne che, durante la fuga, si era disfatto dello smartphone.

Alla fine l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva, recuperata dai poliziotti e restituita al legittimo proprietario.