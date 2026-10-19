Non si ferma all'alt e viene sorpreso con un coltello: arrestato Nei guai per guida pericolosa un 20enne

La polizia ha arrestato un 20enne per fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni della pubblica amministrazione e porto di armi per cui non è ammessa licenza. Lo stesso è stato, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli agenti del commissariato di Afragola, hanno notato uno scooter con a bordo il ventenne che si aggirava con fare circospetto. Lo stesso, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Gli agenti hanno quindi intrapreso un lungo inseguimento, durante il quale il giovane ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale; in particolare, si è immesso contromano in via Nino Taranto, costringendo gli operatori a una brusca frenata e a una manovra evasiva per evitare la collisione.

In tale frangente, il veicolo di servizio ha urtato il bordo del marciapiede, riportando danni a causa della condotta di guida pericolosa del fuggitivo.

L’inseguimento si è concluso in via Guttuso, dove il giovane ha abbandonato lo scooter, tentando di nascondersi tra le autovetture in sosta. Tuttavia, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 8 cm e di una dose di hashish.