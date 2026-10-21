Furto di e bike: arabinieri arrestano 51enne trovato a bordo di un treno L'intervento dei carabinieri di Vico Equense

A Vico Equense i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto aggravato un 51enne algerino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo aveva rubato una e bike a Piano di Sorrento e il proprietario aveva chiesto aiuto al 112. I militari della stazione di Piano, immaginando che il ladro potesse allontanarsi utilizzando il treno, hanno contattato i colleghi di Vico.

I carabinieri, analizzando anche le immagini dei sistemi di video sorveglianza, sono saliti a bordo di un treno della Circumvesuviana e lì hanno trovato il 51enne con la ebike. La bici è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato è in attesa di giudizio.