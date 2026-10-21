Circolano voci sempre più insistenti su un possibile avvio dell'attesa pratica di beatificazione di Antonio Conte. La più singolare tra tutte le sentenze emesse è quella che vedrebbe nella "fuga di Conte" una preveggenza dello stesso, il quale avrebbe "capito" che la squadra era vecchia e logora, e (forse) divisa. Chi costruisce queste teorie non dice però due cose. La prima è che il tecnico salentino non è quasi mai rimasto nello stesso posto più di due anni, giovani o vecchi che fossero i calciatori, e anche per manifesta insubordinazione della piazza. E la seconda è che chi ha voluto calciatori "esperti" (e d'alto costo) è stato proprio lui.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La preveggenza
Circolano voci insistenti su un possibile avvio della pratica di beatificazione di Antonio Conte...
Napoli.