IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La preveggenza Circolano voci insistenti su un possibile avvio della pratica di beatificazione di Antonio Conte...

Circolano voci sempre più insistenti su un possibile avvio dell'attesa pratica di beatificazione di Antonio Conte. La più singolare tra tutte le sentenze emesse è quella che vedrebbe nella "fuga di Conte" una preveggenza dello stesso, il quale avrebbe "capito" che la squadra era vecchia e logora, e (forse) divisa. Chi costruisce queste teorie non dice però due cose. La prima è che il tecnico salentino non è quasi mai rimasto nello stesso posto più di due anni, giovani o vecchi che fossero i calciatori, e anche per manifesta insubordinazione della piazza. E la seconda è che chi ha voluto calciatori "esperti" (e d'alto costo) è stato proprio lui.