Incendia l'auto della ex e minaccia di bruciare anche casa: arrestato L'intervento immediato dei carabinieri ha evitato il peggio a Monte di Procida

Le ha incendiato l’auto dopo la rottura. Poi avrebbe minacciato di fare lo stesso con la casa. Due settimane fa, la relazione tra un 49enne puteolano e una 38enne romena è finita. Due figli e un passato di maltrattamenti mai denunciati.

Una separazione accolta evidentemente male, al punto da spingere l’uomo a cospargere di benzina l’auto dell’ex e a innescare un rogo.

Non si sarebbe fermato a questo. Avrebbe minacciato di entrare in casa e bruciare anche l’appartamento. I carabinieri della stazione di Monte di Procida non gliel’hanno permesso, allertati dalla vittima prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’hanno rintracciato in strada, alla guida di un autocarro. Inutile il tentativo di seminare le pattuglie, il 49enne è stato bloccato e arrestato in flagranza differita. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio