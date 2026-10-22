Casavatore: carabinieri arrestano pusher in trasferta Trovato in possesso di 77 grami di cocaina già pronta per la vendita al dettaglio

Questa notte a Casavatore i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 40enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno notato l’uomo a bordo della sua auto mentre percorreva corso Europa. Perquisito, è stato trovato in possesso di 77 grami di cocaina già pronta per la vendita al dettaglio. Sequestrata anche la somma di 2419 euro, denaro ritenuto provento del reato. Il 40enne è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio.