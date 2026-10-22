IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Gli smemorati di Collegno I personaggi dei salotti tv e le giravolte dopo la prima partita dignitosa degli azzurri

Nei salotti televisivi si aggirano godibili personaggi che affermano oggi l'esatto contrario di quello che asserivano non più tardi di qualche ora prima. Si parlava già di filo di Arianna portato nel labirinto azzurro da quel geniaccio di Max Allegri e dietro il vate di turno intere folle osannanti ad applaudire.

E questo dopo aver disputato la prima partita dignitosa da due mesi a quella parte contro una neopromossa.

Poi gli smemorati di Collegno hanno chiesto a gran voce la testa del beatificato, manco fosse Belzebù in persona. E ora, dopo il Bodo, che faranno? Ha questo la mente umana: dimentica più facilmente di quanto ricordi.