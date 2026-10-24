Napoli "Quartieri Spagnoli": controlli della polizia

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli nell’area dei Quartieri Spagnoli, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.
Nel corso del servizio, i poliziotti hanno identificato complessivamente 58 persone di cui 12 con precedenti, controllato 21 veicoli e contestato una violazione del codice della strada.