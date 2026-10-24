Napoli "Quartieri Spagnoli": controlli della polizia Identificate complessivamente 58 persone

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli nell’area dei Quartieri Spagnoli, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno identificato complessivamente 58 persone di cui 12 con precedenti, controllato 21 veicoli e contestato una violazione del codice della strada.