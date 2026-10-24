Tenta di asportare il carburante da uno scooter: scoperto e arrestato Nei guai un 41enne a Napoli

La polizia ha arrestato un 41enne, con precedenti per tentato furto aggravato. Un agente del commissariato Pianura, libero dal servizio, nel transitare in via Ignazio Silone, ha notato un uomo chino accanto a uno scooter, con una bottiglia di plastica nella quale era stato inserito un tubo da irrigazione.

Il poliziotto, avendo intuito le intenzioni delittuose dell’uomo, è prontamente intervenuto e lo ha bloccato con l’ausilio degli operatori del commissariato San Ferdinando.

Dagli accertamenti eseguiti, gli agenti hanno constatato che lo scooter presentava lo sportellino del serbatoio aperto e il tappo rimosso, inoltre, all’interno di una busta lasciata a terra, nei pressi del mezzo, sono state rinvenute diverse bottiglie di plastica vuote.