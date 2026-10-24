IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La vera partita È ormai evidente a tutti che la vera partita del Napoli si gioca lontano dai campi di calcio...

È ormai evidente a tutti che la vera partita del Napoli si gioca lontano dai campi di calcio. Lo aveva già detto apertamente il presidente Aurelio De Laurentiis, che in una conferenza stampa, aveva fatto cadere il velo, ma che dico, il muro di ostracismo verso ogni possibile acquirente della società partenopea. Nonostante si provi a trascinare la famiglia Aponte nella ipotizzata asta per la vendita della squadra azzurra, pare che gli unici fattivamente interessati siano Matt Rizzetta e i suoi soci. La cifra messa sul piatto sarebbe pazzesca - si parla di 2,26 miliardi di euro - e pure rifiutata, temo per la diffidenza del produttore romano.