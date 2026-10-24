Nola si tinge di rosa: centinaia in piazza per dire no al tumore al seno Una mattinata di solidarietà e sensibilizzazione

Questa mattina Nola si è tinta di rosa. Centinaia di persone, tra donne, bambini e famiglie, hanno riempito piazza Duomo per partecipare alla Camminata Rosa, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e all’importanza della prevenzione.

La giornata si è aperta con le visite senologiche gratuite a cura del chirurgo Gianpaolo Pituzzella e dell’oncologa Filonena Nunziata offrendo alle donne un’importante occasione per prendersi cura della propria salute. Attraverso una donazione minima di 10 euro e il ritiro del kit della manifestazione, i partecipanti hanno contribuito a sostenere questa nobile causa.

Non sono mancati gonfiabili e animazione per i più piccoli, in una mattinata all’insegna della condivisione e della solidarietà.

A promuovere l’iniziativa è stata l’associazione “Il sorriso è la tua forza”, guidata da Veria Catenacci Parisi, che porta avanti questa battaglia con una sensibilità speciale, avendo vissuto personalmente l’esperienza del tumore al seno.

"La prevenzione è fondamentale e non dobbiamo mai smettere di parlarne. So quanto sia importante affrontare questo percorso e quanto faccia la differenza sentirsi sostenute. Il mio desiderio è che ogni donna impari a prendersi cura di sé, senza rimandare i controlli. Con questa iniziativa vogliamo trasmettere speranza e ricordare che nessuna donna deve sentirsi sola".