Controlli "movida" nel quartiere Vomero: operazione interforze Durante l’attività, sono stati controllati 13 esercizi commerciali

Gli agenti dei commissariati Vomero, Montecalvario e San Carlo-Arena, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e al personale dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare in piazza Vanvitelli e nelle aree limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 82 persone, di cui 7 con precedenti di polizia e 2 sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 13 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, nonché riscontrate alcune irregolarità per mancato collegamento tra la cassa ed il Pos, mancata verifica periodica del registratore di cassa, omessa installazione del misuratore fiscale, per la presenza di un lavoratore non in regola e per mancata compilazione delle schede Haccp (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2.000 euro.

Infine, due persone sono state denunciate per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovate in possesso di due coltelli.