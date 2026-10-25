Napoli, 111 kg di fuochi nel furgone: 23enne denunciato 23enne nei guai a Secondigliano

Un carico pericoloso e illegale di oltre un quintale di materiale pirotecnico è stato intercettato e sequestrato dalla Polizia di Stato a Napoli. Un giovane di 23 anni è stato denunciato a piede libero al termine di un controllo mirato effettuato nel quartiere di Secondigliano. Il controllo della Polizia nel quartiere Secondigliano L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura per contrastare il fenomeno della detenzione e del commercio abusivo di esplodenti. Durante le attività di pattugliamento, gli agenti del Commissariato di Secondigliano hanno intimato l'alt al conducente di un furgone che transitava nella zona. Insospettiti dall'atteggiamento del giovane alla guida, i poliziotti hanno proceduto a un'ispezione approfondita del mezzo.

Il sequestro del carico e le accuse

All'interno del vano di carico del furgone è emersa la reale entità del trasporto: diverse batterie di fuochi d'artificio, per un peso complessivo di circa 111 chilogrammi, stoccate senza alcuna autorizzazione e in totale assenza delle minime condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. Al termine degli accertamenti di rito, il 23enne è stato deferito all'Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di: Detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti Omessa denuncia di detenzione di esplosivi o infiammabili. L'intero quantitativo di materiale pirotecnico è stato sequestrato e affidato a personale specializzato per la messa in sicurezza e la successiva distruzione, scongiurando così potenziali rischi per l'incolumità pubblica.