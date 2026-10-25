Furto a casa di Alisson Santos: malviventi nell'abitazione mentre dormiva Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha potenziato la vigilanza e i controlli sul territorio

Furto nella abitazione di Alisson Santos nelle prime ore di questa mattina nel comune di Giugliano in Campania. Lo rende noto la Prefettura di Napoli tramite comunicato stampa. Il Prefetto, Michele di Bari, ha disposto l'immediato e straordinario potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio su tutta l'area interessata.

L'atleta ha denunciato alle Forze di polizia di essersi accorto, al momento del risveglio, della presenza di malviventi introdottisi all'interno della propria abitazione mentre si trovava in stato di sonno.

Furto in casa di Alisson Santos: intensificata la vigilanza

Secondo quanto denunciato, sarebbero stati sottratti un orologio e un monile, portati via a bordo dell'autovettura del calciatore del Napoli. Il veicolo è stato successivamente intercettato e rinvenuto dai Carabinieri nel limitrofo comune di Villaricca. A seguito di quanto accaduto, il Prefetto ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, al fine di prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.

L’argomento costituirà oggetto di un approfondito esame nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.