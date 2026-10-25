Vende cocaina ad un turista tedesco, ma è sale da cucina: denunciato per truffa La nuova frontiera dei raggiri riguarda anche la droga

Un turista tedesco era convinto di aver comprato una bustina di cocaina e invece aveva acquistato sale da cucina. È accaduto la scorsa notte nel centro di Napoli. I Carabinieri della compagnia Napoli Centro stavano eseguendo controlli nelle zone della movida quando hanno notato un 36enne. Aveva appena ceduto a un turista tedesco una bustina di polvere bianca e, dopo aver intascato le banconote, continuava a guardarsi attorno.

IL NARCOTEST E LA SORPRESA

I militari, in abiti civili, hanno bloccato il cliente e lo spacciatore. Il narcotest sulla sostanza appena ceduta ha dato un risultato inatteso, soprattutto per il turista: con 40 euro il cittadino tedesco aveva comprato sale da cucina. Il 36enne è stato denunciato per truffa.

ALTRE SANZIONI DURANTE IL SERVIZIO

Durante il servizio altri 4 assuntori di droga sono stati sanzionati. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada e le ispezioni in alcune attività commerciali, quattro delle quali sono state sanzionate.