Rissa nella notte tra cittadini stranieri: due giovani ricoverati in ospedale E' accaduto in Piazza Umberto: all'origine delle violenze un tentativo di rapina

Questa notte i Carabinieri del Nucleo radiomobile e della Pattuglia di zona (Pmz) Stella sono intervenuti in piazza Principe Umberto per una rissa tra stranieri. Sul posto c'era un 21enne di origini egiziane, ferito alla testa, probabilmente durante un tentativo di rapina del cellulare. È stato portato in ambulanza all'ospedale Pellegrini, dove resta in osservazione e non è in pericolo di vita.

UN SECONDO FERITO AL PELLEGRINI

Poco dopo, nello stesso pronto soccorso, è stato portato un dominicano di 20 anni, ferito al volto probabilmente con una bottiglia di vetro. Anche lui era in piazza Principe Umberto e anche lui è in osservazione, non in pericolo di vita.

LE INDAGINI: RICOSTRUZIONI ANCORA DA VERIFICARE

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, non si esclude che i due siano stati feriti durante una rissa tra cittadini extracomunitari. I Carabinieri proseguono le indagini per chiarire cosa sia accaduto e chi sia coinvolto.