IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Passato e presente

Napoli-Roma al Maradona raccontava una antica rivalità, ma anche - dopo molti anni - l'anteposizione dei capitolini ai partenopei nella griglia della squadra favorita. Non pareva vero al sempre bellicoso Gian Piero Gasperini.
E nemmeno ai tifosi romanisti che, ancor più del loro allenatore, da troppo tempo attendevano un riscatto, che appariva frutto più di una rivalità becera e oziosa, che di una sana contesa sportiva.
Questo era l'antefatto più succoso dell'ex Derby del Sole, ora diventato qualcosa che assomigliava a una guerra di secessione, anche se il risultato finale non avrebbe cambiato le prospettive future di entrambi i club.