Napoli-Roma 3-3, Allegri: «Due punti lasciati per strada...» Allegri post Napoli-Roma: ««È stata una partita molto bella da parte di entrambe le squadre»

Finisce 3-3 tra Napoli e Roma allo Stadio Diego Armando Maradona, con gli azzurri che rimpiangono il vantaggio per 2-0 e la successiva rimonta per 3-2 con il gol di Scott McTominay - quattro gol in due partite per lo scozzese. Chiude, infatti, i giochi la rete - doppietta personale - dell'argentino Balerdi all'89' minuto.

A sbloccare la partita ci pensa la rete in acrobazia di Frank Zambo Anguissa, che al 28' minuto fa esplodere il Maradona e corre sotto la curva per festeggiare con i tifosi. In avvio di secondo tempo il raddoppio è firmato da Scott McTominay con un colpo di testa vincente che batte Gollini. I giallorossi rispondono con Soulè e doppietta di Balerdi.

Allegri post Napoli-Roma: «Vi dico perché sono stato espulso...»

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha analizzato il match in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Roma. Di seguito le sue parole:

«È stata una partita molto bella da parte di entrambe le squadre, ma ci sono anche momenti in cui devi difendere. Purtroppo ci siamo fatti rimontare tante volte e stasera abbiamo lasciato due punti per strada».

«Perché sono stato espulso? Perché stavo zitto. Il quarto uomo ha chiamato l'arbitro e mi ha buttato fuori. Faremo beneficenza con la multa anche a questo giro. Sono molto arrabbiato, ma contento per la prestazione. Dispiaciuto per la mancata vittoria e arrabbiato per quello che è successo alla fine. Prometto che mi metterò in panchina e non mi alzerò neanche più».

«I ragazzi devono stare sereni perché hanno raggiunto una buona condizione e la prestazione sta migliorando. Dispiace perché abbiamo avuto la palla del 3-2, ma questo è il calcio. A Venezia abbiamo sbagliato tanto, stasera abbiamo avuto tante occasioni favorevoli e abbiamo anche difeso bene. Dispiace per il risultato e per il finale della partita, considerando l'espulsione».

Badiashile è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio, come chiarito dal tecnico in conferenza. «Ha subito un infortunio muscolare. Veniva da tanti mesi di inattività e martedì lo avevamo fatto riposare apposta. Purtroppo ha avuto una ricaduta. Rrahmani ha riposato e mercoledì sarà a disposizione».