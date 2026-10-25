Infortunio Badiashile, sensazioni negative: quante partite salterà? Infortunio allo stesso muscolo della stessa gamba che lo ha tenuto fuori a lungo

Nel corso di Napoli-Roma, Benoit Badiashile è stato costretto ad abbandonare il campo al 52' minuto a causa di fastidio muscolare, lasciando il posto a Sam Beukema. Il tecnico, Massimiliano Allegri, nel post partita ha parlato di un infortunio di natura muscolare, senza entrare ulteriormente nei dettagli: gli esami strumentali, infatti, consentiranno poi al club di diffondere informazioni più precise.

Un altro stop, dunque, in casa Napoli: si tratta del dodicesimo calciatore azzurro costretto a fermarsi da inizio stagione. Secondo quanto riferito dall'edizione oggi in edicola de Il Mattino, le sensazioni sull'infortunio non sono positive: Badiashile sembrerebbe essersi fatto male al medesimo muscolo della stessa gamba che lo ha tenuto fuori a lungo in passato.

Infortunio Badiashile: quando potrebbe rientrare?

Nella giornata di domani è attesa la nota medica del club per avere informazioni più specifiche, ma le sensazioni non sono positive. Il calciatore è già stato costretto nel corso della sua carriera a fermarsi a più riprese a causa di infortuni di questa natura. Il Mattino racconta che si tratterebbe dello stesso infortunio che già 7 volte lo ha allontanato dal campo.

La probabilità più elevata è che Badiashile tornerà a disposizione dopo la sosta e che dovrà quindi rinunciare alle partite contro Monza, Juventus, Porto e Lazio. Un ulteriore stop per il Napoli, che arriva anche nel momento di buona forma del calciatore che, insieme a Rafa Marin, nella serata di ieri stava arginando con convinzine l'offensiva della Roma.