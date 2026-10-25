Il Napoli Basketball vince a Tortona: 90-92 in rimonta Repesa: "Vinto con pieno merito, buono per noi il risultato all'intervallo"

Il Napoli Basketball vince sul parquet della Bertram Tortona con il risultato di 90-92 nella quinta giornata della LegaBasket Serie A. Rimonta dal -16 del secondo quarto per la squadra di coach Repesa, ora a 8 punti in classifica con 4 vittorie in 5 gare.

Neptunas in Coppa, poi Venezia in campionato

"Abbiamo iniziato senza energia in difesa con un attacco sconnesso. - ha spiegato il tecnico azzurro al termine del match - Tortona è riuscita a raggiungere un buon vantaggio nel primo tempo. Dopo siamo riusciti a rientrare anche con l’aiuto della panchina. Devo essere onesto, il risultato dei primi venti minuti è stato buono per noi, pensando a come stavamo giocando. Abbiamo vinto una partita con pieno merito con un avversario molto forte su un campo dove si vincerà con difficoltà, per noi è un risultato fondamentale in vista del primo obiettivo stagionale, le Final Eight". Il Napoli Basketball tornerà in campo mercoledi (ore 18) sul campo del Neptunas, in Lituania, per il quinto turno del Girone C di Eurocup. Domenica prossima, invece, alle 12, all’Alcott Arena sarà sfida casalinga contro la Reyer Venezia.