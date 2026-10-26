Morte Domenico Caliendo, messaggi choc: "Abbiamo fatto tre morti da inizio anno" Le frasi dei medici dell'équipe che parteciparono al trapianto di cuore fallito al "Monaldi"

"Fraté abbiamo fatto tre morti dall'inizio dell'anno… sto iniziando a sperare che ci arrestano tutti". Così scrive Vincenzo Pagano, uno dei medici che il 23 dicembre 2025 hanno fatto parte delle equipe del trapianto di cuore fallito, costato la vita al piccolo Domenico Caliendo. Il messaggio è datato 7 febbraio 2026. Pagano sta chattando con un altro medico non indagato nella vicenda del bambino.

LA RICOSTRUZIONE DELLA TRAGEDIA

Nella stessa conversazione, il chirurgo attribuisce quanto accaduto a una mancanza precisa: "La tragedia è successa perché il medico impiantatore non ha fatto l'esame obiettivo dell'organo come da linee guida del Cnt". L'acronimo indica il Centro Nazionale Trapianti.

IL RIFERIMENTO A OPPIDO

Nelle stesse chat compare anche un passaggio su un altro medico, indicato solo con il cognome Oppido: "Oppido continua a rinfacciare ipotetiche colpe e a fuggire. Si era messo in ferie fino all'8 marzo".

LA RICHIESTA DELLA FAMIGLIA ALLA PROCURA

Domani, martedì 27 ottobre, l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino, si recherà in Procura a Napoli. Chiederà agli inquirenti di ascoltare "a sommarie informazioni testimoniali" le persone coinvolte nelle conversazioni.