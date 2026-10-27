Ucciso a coltellate in centro a Napoli: la vittima aveva guanti e passamontagna Al momento l'aggressore, o gli aggressori, sono in fuga. Si indaga su quanto accaduto nella notte

Omicidio nel centro di Napoli: presunto ladro o aggressore ucciso a coltellate in via San Giovanni in Porta, più precisamente in zona Anticaglia, dove intorno alla mezzanotte è scattato un allarme che ha mobilitato immediatamente i soccorritori del 118 e le volanti dell'Ufficio prevenzione generale.

Sul posto, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di un uomo rimasto trafitto da numerose coltellate.

Le circostanze del delitto presentano contorni ancora da chiarire: la vittima indossava dei guanti in lattice e, a poca distanza dal corpo, è stato rinvenuto anche un passamontagna. Gli investigatori non escludono alcuna pista, inclusa l'ipotesi che il presunto malvivente possa essere stato affrontato e sorpreso "colto sul fatto" da una o più persone che lo hanno aggredito mortalmente.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e dare un nome all'esecutore o agli esecutori dell'omicidio.