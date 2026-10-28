Frattamaggiore: sorpreso a cedere droga mentre è ai domiciliari La polizia arresta un 30enne

La polizia ha arrestato un 30enne, già sottoposto alla misura dei domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, hanno controllato l’abitazione dell'uomo, dove lo hanno sorpreso mentre era intento a cedere sostanza stupefacente ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno bloccato sia il 30enne, che l’acquirente, quest’ultimo trovato in possesso della dose di hashish appena acquistata, della quale aveva tentato di disfarsi alla vista degli operatori.

Inoltre, all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti 78 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 4 lame intrise di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, l’acquirente, invece sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.